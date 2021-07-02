واشنطن: موقفنا من موضوع الصحراء الغربية لم يتغير

جددت الولايات المتحدة الخميس التأكيد على أنه ليس هناك “أي تغيير” في موقفها بخصوص الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي أن “هذا سيظل موقف إدارة” الرئيس جو بايدن. ويشكل ذلك استمراراً واضحاً لموقف الولايات المتحدة بشأن موضوع الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، والذي أعلنه الرئيس السابق دونالد ترامب في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وفي وقت سابق أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ نظيره المغربي ناصر بوريطة خلال مكالمة هاتفية أن إدارة بايدن لا تنوي التراجع عن الاعتراف بـ”مغربية الصحراء”. وتسعى جبهة “البوليساريو” المدعومة من الجزائر إلى استقلال الصحراء، وهي منطقة صحراوية شاسعة يسيطر عليها المغرب منذ انسحاب إسبانيا عام 1975.

المصدر: روسيا اليوم