طائرات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف مواقع عدة في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2021 - 02:34
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بوتين: بكين تلعب دورا بناءً في مواجهة التهديدات العالمية
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
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جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
طائرات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف مواقع عدة في قطاع غزة
منذ 2 ساعة
2 July، 2021
عاجل
العدوان على غزة
طائرات الاحتلال
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