دبور سلم ابراهيم باسم الرئيس عباس وثيقة مواطنة الشرف الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2021 - 16:30

دبور سلم ابراهيم باسم الرئيس عباس وثيقة مواطنة الشرف الفلسطينية

منذ 19 mins 1 July، 2021
اللواء عباس ابراهيم
لبنان

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه صباح اليوم، سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور. وتم البحث في الأوضاع في فلسطين وما تمر به القضية الفلسطينية خصوصا في هذه المرحلة الصعبة.

وسلم السفير دبور، نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اللواء ابراهيم “وثيقة مواطنة الشرف الفلسطينية” تقديرا ل”دوره وإسهاماته في دعم قضية فلسطين العادلة في المجالات كافة، فضلا عن إيلائه الإهتمام الكبير برعاية أبناء الشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان”.

من جهته شكر اللواء المدير العام للرئيس محمود عباس هذه المبادرة، معربا عن سعادته بها
متمنيا “زيارة القدس في اقرب وقت وذلك بعد عودتها الى سيادة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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