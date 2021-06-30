سريع: مشاهد عملية استهداف معسكر الوديعة عند الحدود مع السعودية ستبث الخميس

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنه “سيتم بث مشاهد نوعية لعملية الوديعة في المنطقة الحدودية مع السعودية في تمام الساعة الثالثة من عصر الخميس”، وأوضح انه “سيتم خلالها بث المشاهد، مراحل (الرصد والإطلاق والوصول) ولأول مرة”.

وفي الـ24 من شهر يونيو/تموز الجاري نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية نوعية مباغتة على معسكر تدريب تابع للعدوان السعودي في منطقة الوديعة الحدودية، واستهدفت القوات المسلحة مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد والعمليات داخل المعسكر.

وشنت القوات المسلحة العملية النوعية بعشر طائرات مسيرة محلية الصنع نوع قاصف 2 K، على المعسكر الذي يقع شمال محافظة حضرموت وعلى الحدود مع السعودية.

المصدر: موقع انصار الله