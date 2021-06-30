وزيرة الطاقة الأردنية لـ”سبوتنيك”: المباحثات مع دمشق تركزت على تعزيز خطوط الربط الكهربائي

أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، أن المباحثات الأردنية-السورية، التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، تركزت على تعزيز خطوط الربط الكهربائي وإعادة تأهيلها بين البلدين للعودة إلى التبادل الكهربائي بين سوريا والأردن، موضحة أن الأمر ينطبق أيضا على خط الغاز العربي.

وقالت زواتي، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” إنه وفيما يتعلق بالمباحثات الأردنية-السورية، فقد “تركزت على تعزيز خطوط الربط الكهربائي وإعادة تأهيلها ما بين البلدين للعودة إلى التبادل الكهربائي بين سوريا والأردن”، مضيفة أن “الأمر ينطبق أيضا على خط الغاز العربي”.

وتجدر الإشارة إلى أن كل من زواتي ووزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية المهندس بسام طعمة ووزير الكهرباء الأردني المهندس غسان الزامل بحثوا يوم الأربعاء الماضي، مجالات التعاون في قطاعي النفط والكهرباء وسبل تعزيزها.

وجرى خلال الاجتماع في حينه بحث وضع شبكة الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا ووضع البنية التحتية لخط الغاز العربي الواصل بين البلدين، وتم نقاش سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وأكدت الوزيرة زواتي، في حينه أهمية منظومة الربط الكهربائي بين الدولتين وأنها تشكل جزءا من الربط الكهربائي العربي .

وفي تصريحاتها لوكالة “سبوتنيك” تطرقت زواتي، إلى المستجدات في ملف الربط الكهربائي المطروح ضمن آلية التنسيق المصري الأردني العراقي، مبينة أنه “تم توقيع الاتفاق الإطاري لتعزيز قدرات الربط الكهربائي بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية بتاريخ 21 آذار/ مارس 2021”.

وتشير زواتي، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى “إجراء الدراسات اللازمة لتعزيز مشروع الربط الكهربائي بين شبكة النقل الكهربائية المصرية وشبكة النقل الكهربائية الأردنية وتدعيم الشبكات الكهربائية بشكل يساهم بزيادة القدرة التبادلية للطاقة الكهربائية فيما بينهما وتعزيز استقرارية وموثوقية شبكات النقل الكهربائية في البلدين وتدعيم أواصر التعاون وتنمية العلاقات الفنية والاقتصادية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وتعزيز وزيادة حجم القدرات المتبادلة”.

وتكشف زواتي بأنه من المتوقع “الانتهاء من الدراسات الفنية بنهاية عام 2021″، مبينة أن “‎إنجاز هذا المشروع يعتبر الخطوة الاولى نحو استكمال الربط الأردني المصري العراقي”.

وأضافت زواتي أنه “تم توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين الأردن ممثلاً بشركة الكهرباء الوطنية والجانب العراقي ممثّلاً بالشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى، بتاريخ 27 أيلول/ سبتمبر 2020، ووفقاً للاتفاقيه تكون المرحلة الأولى من المشروع في الخدمة بعد 26 شهر من تاريخ التوقيع”.

وأشارت إلى أن “هذه الاتفاقيات ومن خلال تعزيز الربط الكهربائي ستكون النواة للتعاون الطاقي ما بين الاردن ومصر والعراق”.

أما فيما يخص أنبوب النفط العراقي من البصرة إلى العقبة، أوضحت زواتي، أنه “تم عقد مباحثات يومي 22-23 شباط/ فبراير2021 في العاصمة العراقية بغداد وفي عمان يومي 14-15 آذار/مارس 2021 حيث تم مراجعة مسودة اتفاق الإطار لمشروع خط أنابيب التصدير بين العراق والأردن، والعمل جار لوضع الاتفاق في صيغته النهائية”.

المصدر: سبوتنيك