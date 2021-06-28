العدو الاسرائيلي يواصل التضييق على الفلسطينيين في الخليل المحتل

أغلقت سلطات العدو الاسرائيلي الاثنين ينابيع المياه في منطقة البقعة شرق الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية ان “قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وأغلقت ينابيع مياه بالأسمنت وهي تعود لكل من محمد أمجد جابر ونادر أبو عودة، علمًا أنها تستخدم لري المساحات المزروعة في المكان”، وذكرت أن “المنطقة تعاني من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، حيث أغلقت قوات الاحتلال اسابقا الطريق المؤدية إلى منطقة البقعة”.

ولفتت المصادر الى ان “إغلاق قوات الاحتلال الطريق المؤدية إلى منطقتي الجلاجل والبقعة شرق الخليل والقريبة من مستوطنة خارصينا الصهيونية يأتي خدمة للأهداف الاستيطانية في المنطقة”.

المصدر: فلسطين اليوم