حزب الله يدين بشدة العدوان الأميركي الغادر الذي استهدف الحدود العراقية السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2021 - 17:38

حزب الله يدين بشدة العدوان الأميركي الغادر الذي استهدف الحدود العراقية السورية

منذ 7 mins 28 June، 2021
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