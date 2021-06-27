أوتوستراد الناعمة أصبح سالك مع وجود زحمة سير خانقة في المحلة جراء تعبئة البنزبن في محطة الوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2021 - 10:34
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التيار الوطني الحر يطلب من مناصريه وقف أي تراشق إعلامي مع حركة أمل
حركة أمل: بعد بيان التيار الوطني الحر الأخير نطلب من جميع المناصرين وقف كل أشكال السجالات الإعلامية مع التيار
اجتماع ثلاثي بين النائب طلال أرسلان والوزيرين السابقين وليد جنبلاط ووئام وهاب في خلدة لبحث قضايا الطائفة الدرزية
الاجتماع الثلاثي في دارة خلدة: الهم المعيشي يتطلب أعلى مستويات الجهوزية والتحرك الفوري لضبط الوضع وتجنب الكوارث والمآسي
الاجتماع الثلاثي: المدخل الى ذلك ان نتحمل المسؤولية الوطنية عبر تشكيل حكومة جديدة
الاجتماع الثلاثي: إنهاء ذيول الأحداث الأليمة في الجبل ورفع الغطاء عن كل من يخل بأمن الجبل واستقراره
مصادر المنار: وفد روسي رفيع المستوى يزور لبنان الاثنين لتقديم سلسلة مشاريع
مصادر المنار: المشاريع تتضمن إنشاء محطتي كهرباء وتشغيل مصفاتي النفط وإعمار مرفأ بيروت وتفعيل مرفأ طرابلس
مصادر المنار: الوفد الروسي يلتقي وزراء في حكومة تصريف الأعمال على صلة بالمشاريع التي يحملها
وزارة الصحة العامة: 126 إصابة مثبتة وحالتا وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
وزير الصحة حمد حسن: سترسل 42 ألف دعوة على مدى 4 أيام لمن هم دون الـ30 عاما وتسجل على المنصة قبل 14 شباط لتلقي اللقاح
السلطة الفلسطينية تقمع تظاهرة منددة بمقتل الناشط نزار بنات وسط مدينة رام الله وتعتدي على الصحافيين
الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي: ندين قمع المتظاهرين والملاحقات البوليسية للنشطاء المطالبين بالقصاص من قتلة الشهيد بنات
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: ندين قمع السلطة للمتظاهرين في رام الله ونحمل قيادة السلطة وقادة الأجهزة الأمنية المسؤولية
إصابات بالاختناق جراء المواجهات مع قوات الإحتلال خلال فعاليات الإرباك الليلي على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس
قوات الإحتلال تعتقل فتاتين من عائلة قاسم بعد الإعتداء عليهما في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إيران لن تجري مباحثات في فيينا لا نهاية لها
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ما زلنا نعتقد أن الاتفاق في فيينا ممكن شريطة أن تتخلى واشنطن عن إرث ترامب الفاشل
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ما زلنا نعتقد أن الاتفاق في فيينا ممكن شريطة أن تتخلى واشنطن عن إرث ترامب الفاشل
الدفاع الروسية: نراقب تحركات المدمرة الأمريكية USS Ross التي دخلت اليوم مياه البحر الأسود للمشاركة في مناورات كبيرة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مصادر يمنية: استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمحافظة صعدة الحدودية
الرئيس الإيراني: تلقى الإمام الخامنئي اللقاح الإيراني كان عنصرا تشجيعيا للعلماء الذين أنجزوا عملا عظيما بوقت قياسي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الدفاع الروسية: انطلاق تدريبات مشتركة بين قوات أسطول البحر الأبيض المتوسط وسلاح الطيران الروسيان
المحكمة الأميركية تحكم على الشرطي قاتل الشاب الأميركي من أصول افريقية جورج فلويد بالسجن 22 عاما وستة أشهر
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
المحكمة الدستورية في تركيا توافق على لائحة الاتهام التي تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي ومنع قياداته من العمل السياسي
لجنة الانتخابات الأرمينية: فوز رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد
البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين ما يمنحه أسبوعاً لتقديم استقالته أو الدعوة إلى انتخابات جديدة
الهند تعلن عن انتشار سلالة جديدة من كورونا أخطر وأشد فتكاً من سابقاتها وتطلق عليها اسم "دلتا بلس"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بكين توزّع مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتؤكّد أن البلاد باتت شبه خالية من الإصابات
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
أوتوستراد الناعمة أصبح سالك مع وجود زحمة سير خانقة في المحلة جراء تعبئة البنزبن في محطة الوقود
منذ 1 ساعة
27 June، 2021
احوال الطرقات في لبنان
اوتوستراد الناعمة
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