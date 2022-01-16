الطرقات المقطوعة والسالكة في ظل الطقس العاصف

أفادت غرفة التحكم المروري أن طريق ضهر البيدر سالكة فقط أمام المركبات ذات الدفع الرباعي.

كذلك طريق تنورين – حدث الجبة، وتنورين – اللقلوق سالكتان أمام المركبات المجهزة بسلاسل معدنية أو ذات الدفع الرباعي.

طريق الارز حتى المصعد الكهربائي، أيضا سالكة أمام المركبات المجهزة بسلاسل معدنية أو ذات الدفع الرباعي، ومثلها طريق معاصر الشوف كفريا.

أما الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً، فهي:

– عيناتا الارز

– عيون السيمان حدث بعلبك

– المنيطرة حدث بعلبك

– العاقورة حدث بعلبك

– جرد مربين الهرمل

– الهرمل سير الضنية

المصدر: غرفة التحكم المروري