غرفة التحكم المروري: يطلب من المواطنين عدم التوجه الى المناطق الجبلية قبل الاستفسار عن حالة الطريق بسبب تكون طبقات الجليد او تساقط للثلوج حرصاً على السلامة العامة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2022 - 13:50

غرفة التحكم المروري: يطلب من المواطنين عدم التوجه الى المناطق الجبلية قبل الاستفسار عن حالة الطريق بسبب تكون طبقات الجليد او تساقط للثلوج حرصاً على السلامة العامة

منذ 41 mins 16 January، 2022
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