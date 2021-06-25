الكاظمي عن الرئيس الإيراني الجديد: علاقتنا معه جيدة جدا

وصف رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الخميس، العلاقة مع الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي، بأنها “جيدة جدا”.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية: “تربطنا بإيران علاقات جوار تاريخية طويلة وبكل تأكيد من مصلحة البلدين البحث عن المشتركات والمصالح، وسياسة هذه الحكومة بناء علاقات جيدة مع الجميع”.

وأضاف، أن “علاقتنا مع الرئيس الإيراني الجديد جيدة جدا وقد زار العراق منذ مدة، وكان هناك لقاء جيد وممتاز وتبادلنا وجهات النظر في مستقبل العلاقة بين البلدين، وأنا حريص على حماية هذه العلاقات والعمل على تطويرها”.

واشار الكاظمي، إلى أن “السيد رئيسي وجه له دعوة لزيارة طهران وسيبحث عن فرصة وتوقيت صحيح لتلبيتها”.

المصدر: وكالات