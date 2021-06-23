شركة صينية تطلق هاتفا بمواصفات فائقة وبسعر مذهل…

أطلقت شركة “دووغيي” الصينية الرائدة، هاتفها الجديد “إس 97 برو”، الذي يوصف بأنه واحد من أقوى الهواتف الذكية المطروحة في السوق، بمقابل مادي زهيد.

وأوضح موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص أن هاتف “دووغيي” الجديد يتميز ببطارية فائقة القدرة تصل إلى 8500 ميللي أمبير في الساعة القادرة على الصمود لأكثر من 3 أيام بالاستخدام الفائق، وتقنية شحن فائقة السرعة قادرة على شحن الهاتف بالكامل في نصف ساعة فقط، وكاميرا قوية من سامسونغ بدقة 48 ميغابيكسل.

كما أن هاتف “دووغيي” يتميز بأنه أول هاتف ذكي مزود بجهاز تحديد نطاق ليزر احترافي، وتحديد مدى اكتشاف المسافات حتى 40 مترا، وبـ8 أوضاع قياسية.

وسيتم تثبيت جهاز تحديد مدى الليزر الجديد في الجزء العلوي من الهاتف الذكي المتميز الجديد.

وتم دعم الهاتف بشاشة لمسية بقياس 6.39 بوصة بتقنية “إتش دي بلس دوت” بمعدل 1560×720 بيكسل، وبكاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابيكسل.

وتم دعم الهاتف أيضا بكاميرات خلفية رباعية بمستشعرات سامسونغ بدقة 48 ميغابيكسل، وأخرى بدقة 8 ميغابيكسل، ووأخرى بدقة 2 ميغابيكسل لتصوير الماكرو، وأخيرة بدقة 2 ميغابيكسل مدعومة بمستشعر عمق فائق الدقة.

وتم تزويد هاتف “دووغيي” الجديد بمعالج من نوع “ميديا تك هيليو جي 95” بذاكرة وصول عشوائي “رام” بدقة 8 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

ودعمت “دووغيي” هاتفها بماسح بصمات أصابع مثبت على جانب الهاتف، وسيعمل بنظام تشغيل “أندرويد 11”.

أما بالنسبة لسعر هاتف “دووغيي إس 97 برو” فهو سيتم طرحه بمقابل 199 دولار أمريكي بالنسبة للطلب المسبق، وسيبدأ طرحه في الأسواق العالمية بعد ذلك بمقابل 329 دولار أمريكي عند اختيار أنظمة الألوان الجديدة مثل “برتقالي النمور” أو “أحمر اللافا” أو “الفضي الغامق”.

المصدر: سبوتنيك