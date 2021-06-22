أول طائرة كهربائية بالعالم

أعلنت شركة air spider، وهي واحدة من أشهر الشركات المتخصصة بالسباقات الميكانيكية، نجاحها في اختبار طائرة كهربائية صنَّعتها، أطلقت عليها اسم “Alauda Mk3″، لتكون بذلك أولَ طائرة من هذا النوع تحلّق عبر التحكم عن بعد، رغم أنها غير مأهولة.

وجاء في بيان الشركة المعروفة في مجال الصناعات الميكانيكية، أن التجارب قد أجريت في جنوب أستراليا، وقد مرت في ظروف ناجحة، كما أنها كانت تحت أنظار هيئة سلامة الطيران المدني الأسترالية.

وأوضح بيان الشركة، أن هذه المركبة تتميز بكونها طائرة كهربائية تعتمد على عدد من المروحيات وتقلع بشكل عمودي.

في السياق نفسه، ذكرت تقارير إعلامية أميركية، أن الهدف الأساسي من هذه الاختبارات هو تصنيع طائرة كهربائية قادرة على المنافسة على السباقات المتوسطة والطويلة.

أما فيما يتعلق بالخصائص التي تمتاز بها هذه الطائرة، فهي تزن 130 كيلوغراماً فقط، وتتميز بسرعتها الكبيرة، إذ ستكون قادرة على أن تنتقل سرعتها من صفر إلى 62 ميلاً بالساعة في 2.8 ثانية.

إضافة إلى ذلك، فإن هذه الطائرة تتميز ببطاريتها الفريدة، التي يمكن إزالتها بشكل سهل، ويمكن تبديلها في وقت وجيز قد لا يتجاوز 20 ثانية فقط.

جديرٌ ذكره أن الطائرة الكهربائية “Alauda Mk3” قادرة على الطيران لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، باستخدام بطارية واحدة، كما أنها مجهزة برادار يمكّنها من اجتناب الصدمات.

المصدر: عربي بوست