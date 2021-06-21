ألمانيا.. اعتقال مواطن روسي للاشتباه بتورطه في التجسس لصالح الاستخبارات الروسية

أعلن مكتب النائب العام الألماني الاثنين، اعتقال مواطن روسي في ألمانيا للاشتباه بتورطه بنشاط تجسسي لصالح أجهزة الاستخبارات الروسية. وصرّح مكتب المدعي العام الفيدرالي “احتجزت النيابة العامة يوم الجمعة الماضي (18 حزيران/يونيو) المواطن الروسي إيلنور .إن؛ بناءً على أمر من قاضي التحقيق.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إجراء عمليات تفتيش في مكان عمل وإقامة المشتبه به، بقضية العمل لصالح جهاز الاستخبارات الروسية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020″.

وتشير المعلومات إلى أن المشتبه به عمل في قسم العلوم الطبيعية بإحدى الجامعات الألمانية، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020 إلى حزيران/يونيو 2021، والتقى ثلاث مرات على الأقل مع ممثل عن أجهزة الاستخبارات الروسية، ونقل المعلومات التي حصل عليها من مكان عمله مقابل مال.

المصدر: سبوتنيك