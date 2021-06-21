نوفاك: يجب الأخذ بالاعتبار عودة النفط الإيراني إلى السوق العالمية

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إنه يجب أن تؤخذ بالاعتبار عودة النفط الإيراني إلى السوق العالمية، ولكن في البداية يجب معرفة وفهم الجدول الزمني الدقيق والكميات القصوى.

وأضاف نوفاك “بالطبع، يجب أن يؤخذ هذا في الاعتبار. لأنه يؤثر على توازن العرض والطلب. في هذه الحالة يجب أن يكون هناك فهم دقيق لجدول عودة النفط الإيراني، وما هي الأحجام القصوى. وسيتوقف كل ذلك على توقيت عودة النفط الإيراني”.

في وقت سابق من يونيو، قال نوفاك على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن النفط الإيراني قد يعود بشكل جزئي إلى السوق في وقت مبكر هذا الصيف إذا تمت العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

المصدر: وكالة نوفوستي