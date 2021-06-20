“التيار الوطني الحر”: مرة جديدة يثبت سمير جعجع علو كعبه في التحوير والتزوير

قالت اللجنة المركزية للاعلام في “التيار الوطني الحر” في لبنان في بيان لها الاحد “مرة جديدة يثبت السيد سمير جعجع علو كعبه في التحوير والتزوير والتمرس في الاغتيال السياسي”.

وتابعت اللجنة “بيان جعجع ردا على المؤتمر الصحافي لرئيس التيار النائب جبران باسيل تهرب مفضوح من الرد على السؤالين الجوهريين عما قدمه هو في مسألتي صلاحيات رئيس الجمهورية وحقوق المسيحيين”، وأضافت “أما تعمده تحريف الخطاب لرمينا زورا بالذمية فتزوير مفضوح عله يجد فيه غطاء لعوراته الكثيرة”.

وقالت اللجنة “الذمية يا سيد جعجع هي في ما تعودت ممارسته منذ الزمن الاسرائيلي، ولا تزال، وهي ولية نعمة ما تقتنيه في قلعتك الرابضة عند تلك التلة”.

وسبق لجعجع ان أصدر بيانا هاجم فيه التيار الوطني الحر وسياساته واعتبر انها تهدف لتامين المستقبل السياسي لرئيس التيار النائب جبران باسيل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام