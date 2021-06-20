الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا فوق الـ17 ألفا لليوم الثالث وتراجع خفيف في موسكو

لليوم الثالث على التوالي، تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا عتبة الـ17 ألف حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن تسجيلها 17611 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 17906 إصابات أمس السبت و17262 إصابة الجمعة.

وشهدت حصيلة الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو تراجعا خفيفا إلى 8305 حالات خلال آخر 24 ساعة، بعد قفزتين غير مسبوقتين بما يزيد عن تسعة آلاف إصابة في اليومين السابقين.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19″ الذي يسببه كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 450 حالة وفاة، مقابل 466 وفاة أمس، فيما تماثل 8629 مريضا للشفاء.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و316826 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 129361 حالة وفاة و317493 حالة نشطة وأربعة ملايين و869972 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 144.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ”كوفيد-19”.

واتخذت سلطات عدد من الأقاليم الروسية على رأسها موسكو في الأيام الأخيرة سلسلة خطوات في مسعى للحد من تفشي العدوى، بما في ذلك تشديد القيود القائمة وفرض التطعيم الإلزامي للموظفين في قطاع الخدمات.

المصدر: روسيا اليوم