لا صحة لما يتداول عن لقاء لموزعي المحروقات مع رياض سلامة

نفى ممثل نقابة موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا “ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام عن لقاء حصل بين الموزعين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.

وقال أبو شقرا الجمعة “لا صحة نهائيا لهذا الخبر”، ورأى ان “مثل هذا الخبر يؤدي الى المزيد من التوتر والبلبلة بين المواطنين الذي يعانون الامرين من جراء أزمة البنزين وطلب توخي الدقة في نشر الاخبار”، ولفت الى “اجتماع عقد في مجلس النواب أمس في حضور وزراء المال والطاقة ورئيس لجنة الاشغال والنواب والموزعين ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام