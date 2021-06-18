الطيران الحربي الصهيوني يشن غارة على ارض زراعية قرب استراحية الحرية غرب مدينة #غزة (المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2021 - 00:48

الطيران الحربي الصهيوني يشن غارة على ارض زراعية قرب استراحية الحرية غرب مدينة #غزة (المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 55 mins 17 June، 2021
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