أردوغان: بايدن يعتزم زيارة تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، عن زيارة قريبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تركيا. ونقلت صحيفة “حريت” التركية عن أردوغان قوله خلال مؤتمر صحفي في باكو “لم يتحدد موعد زيارة بايدن لتركيا، لكن هناك مؤشرات، قال بايدن إنه بمجرد أن يقرر جدوله الزمني، فإنه يريد القيام برحلة إلى تركيا”.

والتقى أردوغان بنظيره الأمريكي الاثنين، على هامش قمة حلف الناتو، في أول لقاء لهما منذ تولي بايدن الرئاسة. وفي مؤتمر صحفي لاحق، قال الرئيس التركي إن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة على زيادة التعاون في الفترة المقبلة.

وكان أول اتصال هاتفي بين بايدن وأردوغان قد حدث، في أبريل/ نيسان الماضي، قبل وقت قصير من إعلانه اعتراف واشنطن بمذبحة الأرمن التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية عام 1915 على أنها “إبادة جماعية”.

المصدر: سبوتنيك