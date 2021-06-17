الكرملين عن قمة بوتين-بايدن: تم تبادل وجهات النظر بشأن أوكرانيا وسوريا وإيران.. ولا توجد مواعيد نهائية لتنفيذ مجموعة الاتفاقات

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الخميس، أن “المواقف التي تم تحديدها بشأن سوريا وإيران وليبيا وأوكرانيا تم التعبير عنها في القمة الروسية الأميركية”، مؤكدا على أن الاتصالات ستتواصل. وقال المتحدث الروسي للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كانت موضوعات أوكرانيا وسوريا وإيران تم التطرق إليها، “تم التطرق إلى هذه المواضيع، وتم تحديد الموقف، وتبادل وجهات النظر، وستستمر الاتصالات الأخرى”.

كما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أنه “لا توجد مواعيد نهائية لتنفيذ مجموعة الاتفاقات بين روسيا والولايات المتحدة بعد لقاء بين بوتين وبايدن”.

وقال المتحدث الروسي للصحفيين ردا على سؤال متى سيكون من الممكن تقييم نتائج القمة، “سوف يستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق تلك الآراء التي تم التعبير عنها في سياق محادثات الأمس. يتحدث الرؤساء عن القضايا من الناحية المفاهيمية، في إطار، ويوضحون فهمهم ككل. بعد ذلك سيأتي دور مستوى الخبراء، سيكون عملاً صعبًا ومضنيًا، وسيستغرق بالطبع شهورًا، وهذا أمر مؤكد. علاوة على ذلك، نحن نتحدث عن إطلاق آليات مثل الاستقرار الاستراتيجي وما إلى ذلك. هذه مفاوضات تجري على أي حال بمشاركة عدد كبير من الإدارات من كلا الجانبين، وهذا سيستغرق وقتا. لا توجد مواعيد نهائية هنا ولا يمكن أن تكون”.

واستغرقت المحادثات التي أجراها الرئيسان الروسي والأميركي في جنيف، الأربعاء، 4,5 ساعة، مع استراحة، وصدر إعلان مشترك حول إطلاق موسكو وواشنطن “الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي”.

المصدر: سبوتنيك