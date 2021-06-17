تشييع فتى فلسطيني استشهد برصاص العدو الاسرائيلي في نابلس المحتلة

شيعت جماهير حاشدة في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة الخميس جثمان الشهيد الفتى أحمد زاهي بني شمسة (16 عاما)، الذي استشهد برصاص العدو الاسرائيلي خلال مواجهات على جبل صبيح.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الوطنية والرسمية، إلى منزل عائلته في بلدة بيتا، حيث ألقيت نظرة الوداع عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وشهدت مسيرة التشييع هتافات منددة وغاضبة من جرائم العدو بحق الشعب الفلسطيني، ومطالبة بالرد على جرائم الاحتلال.

واستشهد فجر الخميس الفتى أحمد زاهي بني شمسة (15 عاما) من بلدة بيتا جنوب نابلس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في رأسه، خلال مواجهات اندلعت أمس على جبل صبيح.

وباستشهاد الفتى بني شمسة يرتفع عدد شهداء الدفاع عن جبل صبيح الى أربعة شهداء ارتقى ثلاثة منهم خلال الأسابيع الأخيرة وهم محمد حمايل وزكريا حمايل وعيسى برهم وطارق صنوبر.

ومنذ أسابيع يواصل أهالي بلدة بيتا مقاومة العدو الاسرائيلي والمستوطنين الصهاينة الذين أقاموا البؤرة الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

المصدر: فلسطين اليوم