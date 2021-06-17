أسيران فلسطينيان يدخلان أعواما جديدة في سجون العدو الاسرائيلي

أفادت “هيئة شئون الأسرى والمحررين” في فلسطين الخميس أن “الأسيرين مراد فهمي ابو معيلق ووجدي عزات العثامنة من قطاع غزة، يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال”.

وأوضحت الهيئة أن “الأسير مراد فهمي أبو معيلق من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ينهي اليوم عامه العشرين ويدخل عامه الواحد والعشرون علي التوالي في سجون الاحتلال”، وقالت إن “الأسير أبو معيلق قد اعتقل بتاريخ 17/6/2001 وحكمت عليه محاكم الاحتلال بالسجن لمدة (22 عاما) بتهمة الانتماء إلى أحد الفصائل الفلسطينية، وهو أعزب ومن مواليد عام 1979”.

وتابعت الهيئة أن “الأسير وجدي عزات العثامنة من سكان مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة قد دخل عامه الخامس عشر وقبل الاخير في سجون الاحتلال”، ولفتت الى أن “الأسير العثامنة أعتقل بتاريخ 17/6/2007 وحكم عليه بالسحن 16 عاما، بتهمة الإنتماء إلى أحد فصائل المقاومة، وهو متزوج ومن مواليد عام 1979”.

المصدر: فلسطين اليوم