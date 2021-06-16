رئيسا روسيا وسويسرا يبحثان الوضع في أوكرانيا وقره باغ – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2021 - 02:10

رئيسا روسيا وسويسرا يبحثان الوضع في أوكرانيا وقره باغ

منذ 16 mins 16 June، 2021
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أخبار دولية - سويسرا

أعلن وزير الخارجية السويسري إيغناتزيو كاسيس أن مباحثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسويسري غي برميلان ستتناول الوضع في أوكرانيا ونزاع قره باغ.

وقال كاسيس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السويسري، اليوم الثلاثاء: “سنتطرق إلى قضايا قره باغ وبالطبع سنتحدث عن أوكرانيا”.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار القائم في قره باغ حاليا تم إحلاله بفضل الجهود الروسية.

ويأتي لقاء الرئيسين الروسي والسويسري عشية القمة المرتقبة بين فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن في سويسرا يوم الأربعاء 16 يونيو.

المصدر: وكالات

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