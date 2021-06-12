عودة مجلة الدراسات الادبية الى الساحة الثقافية

برعاية الجامعة اللبنانية والمستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، صدرَ العددُ الأول من مجلّة “الدراسات الأدبية” -في دورتها الجديدة- والذي يحملُ عنوان «التصوّف والعرفان في الأدبَين العربيّ والفارسيّ».

إنّ مجلة «الدراسات الأدبية» التي صدرت في العام ١٩٦٠م عن مركز اللغة الفارسيّة وآدابها في الجامعة اللبنانيّة، قد ملأت فراغًا في الدراسات العربيّة-الإيرانيّة المقارنة، وجدّدتِ الصلاتِ العريقةَ بين حضارتَي العرب والإيرانيّن الذين تشاركوا في ترسيخ دعائم الحضارة الإسلاميّة طيلة قرون، وأحدثت في الثقافتَين العربيّة والفارسيّة وتفاعلهما تيّارًا جديدًا في التحقيق والدراسة والبحث، ثمّ توقفت عن الصدور طيلة الحرب الداخليّة في لبنان، إلى أن عاودتِ الصدورَ في العام ١٩٩٦- ١٩٩٧بعد إرساء أسس جديدة للتعاون الثقافيِّ بين لبنانَ وإيران، وفي العام ٢٠١٦ توقّفت مرّةً أخرى قسرًا .

من جديد عادت مجلّة «الدراسات الأدبيّة» إلى الساحة الثقافيّة لتكونَ مرجِعًا أدبيًّا فكريًّا للباحثين، لا سيما المعنيّين بالدراسات الأدبيّة والدراسات المقارنة باللغتين الفارسيّة والعربيّة.

تتشكّل لجنة المجلة من الهيئة الاستشارية التي تضمّ الأساتذة: د. غلام علي حداد عادل، أ.د. علي حجازي، أ.د. إنسية خزعلي، أ.د. مها خير بك، أ.د. مهدي محقق، أ.د. حبيب فياض، أ.د. محمد خاقاني، أ.د. يوسف بكار، أ.د. أحمد رباح، أ.د. عيسى عاكوب، أ.د. علي زيتون، أ.د. فردوس موسى، د. فريد قطّاط، د. عباس خامه يار، السيد محمدرضا مرتضوي، ومن الهيئة العلمية التي تضمّ الأساتذة: أ.د. دلال عباس (رئيسة التحرير)، أ.د. شيرين عبدالنعيم، أ.د. بتول مشكين فام، أ.د. محمد خاقاني، أ.د. علي أصغر قهرماني، أ.د. عيسى عاكوب، أ.د. إحسان اللواتي، أ.د. فردوس موسى، ومن هيئة التحرير وأعضاؤها: د. علي قصير (مدير التحرير)، د. حسن أديب سليمان، د. طوني الحاج، د. علي نورالدين، الأستاذة مريم ميرزاده والأستاذة هدى فقيه.

ويشتمل هذا العدد على مقالاتٍ لباحثين من الدول العربية وإيران، تتمحور مواضيعها حول العرفان والتصوف في الأدبين الفارسي والعربي، فكانت الأبحاث باللغتين، وقد أرفق العدد بمجموعة صورٍ لحفل إطلاق المجلة ضمن فعاليات ندوة “الشيخ الأجل سعدي الشيرازي”، والتي نظمتها المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان.

وسيعلن قريبًا عن إطلاق الموقع الرسمي للمجلّة لفتح باب التواصل وإرسال الأبحاث والمقالات بصورةٍ أكثر سهولةً وفاعليةً.

المصدر: موقع قناة المنار