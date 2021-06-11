الشركات المستوردة للنفط: الكميات المطلوبة من البنزين والديزل حوالي 10 مليون ليتر يوميا

أوضح تجمع الشركات المستوردة للنفط والغاز في لبنان في بيان لها الجمعة ان “الكميات اليومية المطلوبة من مادتي البنزين والديزل تبلغ حوالي 10 مليون ليتر لكل مادة”، وتابع ان “ذلك ردا على تداول الكثير من الأرقام المتعلقة بالمبيعات اليومية للمادتين في السوق اللبنانية مؤخرا”.

وذكر البيان أن “الأرقام المتعلقة بالديزل يمكن ان تزداد نسبيا حسب الاستهلاك الموسمي (يزداد الاستهلاك في فصل الشتاء لزوم التدفئة وخلال موسم الري في فصل الصيف) كما وخلال ساعات تقنين الكهرباء من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مما يزيد طلب المولدات الخاصة على المادة”، وتابع “أما بالنسبة لمادة البنزين، فإن الطلب يتأثر بحسب الظروف الاقتصادية ونسبة قدوم المغتربين الى لبنان خلال فصل الصيف والأعياد، بالإضافة إلى تهافت المواطنين على المحطات والتخزين مما يزيد من الطلب على المادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام