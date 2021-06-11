استشهاد طفل فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس المحتلة

استشهد الطفل الفلسطيني محمد سعيد حمايل (15 عاما) الجمعة، جراء إصابته برصاص قوات العدو الإسرائيلي، على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن “الطفل حمايل استشهد نتيجة إصابته برصاصة في القلب، خلال قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في البلدة”، وتابعت “كما أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع قوات الاحتلال المسيرة”.

يذكر أن الشاب زكريا حمايل (28 عاما) استشهد في الثامن والعشرين من شهر أيار الماضي، وقبله عيسى برهم الذي استشهد في الرابع عشر من الشهر ذاته، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على قمة جبل صبيح.

المصدر: فلسطين اليوم