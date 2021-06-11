إصابات بين الفلسطينيين باعتداءات للعدو الاسرائيلي في نابلس المحتلة

أصيب خمسة فلسطينيين على الأقل بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الجمعة جراء قمع قوات العدو الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان الصهيوني في بلدة بيتا، جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في مسيرة خرجت ضد بناء بؤرة استيطانية فوق جبل صبيح في البلدة، ما أدى لإصابة خمسة مواطنين على الأقل بالرصاص الحي نقلوا إثرها إلى مستشفيات مدينة نابلس، والعشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا”.

المصدر: فلسطين اليوم