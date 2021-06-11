السلطات الأمريكية: اعتقال نحو 500 شخص على خلفية أحداث اقتحام الكابيتول

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، أنها اعتقلت نحو 500 شخص في إطار التحقيق حول أحداث اقتحام مجمع الكابيتول في واشنطن، الذي يحتضن مقر الكونغرس، يوم 6 كانون الثاني/يناير.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي “FBI”، كريستوفر راي، خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون القانونية لمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي: “لقد اعتقلنا حوالي 500 شخص متورط في هذه الأحداث، وهذا العدد سيزداد”.

وشدد راي على أن أحداث 6 يناير مثلت تهديدا لأعضاء الكونغرس الأمريكي بل للبلاد كلها، لكن لا يمكن ملاحقة أي شخص قضائيا بسبب إيديولوجيته وآرائه السياسية، حيث يجب أن يتم ذلك فقط لارتباك جرائم.

المصدر: وكالات