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June 9 2021 - 17:28

الرئيس دياب تبلغ قرار مجلس الوزراء العراقي واتصل بالكاظمي شاكرا وقوفه الى جانب لبنان

منذ 27 mins 9 June، 2021
الرئيس دياب
لبنان

تبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب رسميا قرار مجلس الوزراء العراقي بمضاعفة كمية النفط التي كانت الحكومة العراقية قد أقرتها للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنويا.

وكان الرئيس دياب قد تواصل هاتفيا مساء أمس مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي شاكرا له “جهوده وللحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق وقوفهم إلى جانب لبنان في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها”.

ونوه الكاظمي ب”الدور الذي لعبه الرئيس دياب في ظل ظروف صعبة جدا”، مؤكدا “أن الشعب اللبناني يستحق الوقوف معه في محنته الحالية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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