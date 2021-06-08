الأردن يتسلم أسيرين من العدو الاسرائيلي

أعلنت الحكومة الأردنية الثلاثاء تسلمها الأسيرين الأردنيين مصعب الدعجة وخليفة العنوز من سلطات العدو الاسرائيلي.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن “إطلاق سراح الأسيرين جاء ذلك بعد جهود مكثفة بذلتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ومؤسسات الدولة المعنية، حيث قامت سلطات الاحتلال بإسقاط لائحة الاتهام بحقهما وإلغاء إجراءات الاعتقال وإخلاء سبيلهما”.

وتجدر الاشارة الى أن الاسيرين الدعجة والعنوز، اعتقلا في تاريخ 16/ايار الماضي اثناء محاولتهما الدخول من الاردن إلى فلسطين المحتلة من خلال السياج الفاصل بين البلدين، بالتزامن مع المظاهرات الكبيرة التي نظمت في الأردن قرب الحدود الفلسطينية تنديدا بعدوان الصهيوني على غزة والقدس وسائر الأراضي الفلسطينية.

المصدر: فلسطين اليوم