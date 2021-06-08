الشيخ القطان أبرق الى المنار مهنئا بذكرى تأسيسها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2021 - 12:18

الشيخ القطان أبرق الى المنار مهنئا بذكرى تأسيسها

منذ 20 mins 8 June، 2021
الشيخ القطان
لبنان

أبرق رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان إلى المدير العام لقناة “المنار” ابراهيم فرحات، مهنئا باسمه وباسم الجمعية “بالذكرى الثلاثين لتأسيس قناة الجهاد والمجاهدين، الشعلة التي تنير درب المجاهدين وتنصر المستضعفين في كل مكان”.

وأشاد الشيخ القطان “بالدور الريادي الذي تقومون به على كل الصعد، ولا سيما في هذا الزمان الذي نرى فيه بعد الكثير من وسائل الإعلام عن الموضوعية، نجد قناة المنار صوتا للمستضعين في كل العالم، وتنقل الحقيقة في كل مكان، وتقف مع قضايا المظلومين على امتداد العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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