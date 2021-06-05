مصطفى حمدان استنكر يد الارهاب المالي الذي يمارسه رياض سلامة وأصحاب البنوك

استنكر أمين حركة “المرابطون” العميد المتقاعد مصطفى حمدان “يد الارهاب المالي الذي يمارسه رياض سلامة وأصحاب البنوك للمال العام”، وتابع “الحسم من المعاش كان أهون من تجويع العسكر وإجبار قائد الجيش بمسؤوليته الوطنية التجوال على الدول الاجنبية لتأمين الحد الادنى من استمرارية الوطن”.

وأضاف حمدان “خبرية إعطاء اللبنانيين حقوقهم المنهوبة، سحب 400$ شهريا، لا تتطابق وواقع الفقراء في لبنان وفي مقدمهم العسكر لأنكم صفرتم حقوقهم وحساباتهم”، وتابع “إنتبهوا ولا تصدقوا أنكم زمطوا بمبادرات خارجية وداخلية وتلهون الناس بحكومة طالعة أو نازلة وانتخابات على شاكلتكم المذهبية والطائفية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام