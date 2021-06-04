وفد من القيادة العامة زار عائلة الأسير يحيى سكاف: لإدراج اسمه في مقدمة أي عملية تبادل مع العدو

زار وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، منزل عميد الأسرى في السجون الإسرائلية يحيى سكاف في المنية، تقدم الوفد عضو اللجنة المركزية للجبهة أبو عدنان عودة، حيث كان بإستقبالهم جمال سكاف شقيق الأسير.

عائلة الأسير

بدايةً رحب جمال سكاف بأسم عائلة و أصدقاء الأسير بالوفد في المنية، و اعتبر أن واجبنا الوطني و الإنساني يتطلب منا أن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني و قضيته بكافة امكانياتنا المتاحة، لأنه صاحب الأرض و الحق، أما العدو الصهيوني هو محتل و المحتل إلى زوال مهما طال الزمن.

وقال سكاف إننا نعتز و نفتخر بتقديم التضحيات في سبيل نصرة القضية الفلسطينية و عندما يتطلب الأمر مرة جديدة سنقدم كل ما نستطيع حتى نرى فلسطين محررةً من رجس الإحتلال البغيض و نصلي جنباً الى جنب في المسجد الأقصى، و وجه سكاف التحية من أبناء الشمال الى المقاومة الفلسطينية و إلى أهلنا في غزة هاشم و القدس المحتلة و حي الشيخ جراح و كافة الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن فلسطين الحبيبة.

القيادة العامة

وتحدث عودة الذي نقل تحيات قيادة الجبهة الشعبية-القيادة العامة و أمينها العام المناضل أحمد جبريل الى عائلة الأسير يحيى سكاف، و اعتبر ان كافة الشعب الفلسطيني و فصائله يقدرون تضحيات هذه العائلة التي كانت سباقةً في الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ السبعينات حتى يومنا، و نثمن نشاطاتها الداعمة للشعب الفلسطيني.

وأكد عودة أن يحيى سكاف هو رمز نضالي كبير، و من الواجب الوقوف إلى جانب قضيته و العمل على تحريره، مطالباً قوى المقاومة في فلسطين التي تأسر جنود صهاينة لضرورة ادراج قضية الأسير يحيى سكاف في مقدمة أي عملية تبادل غير مباشر مع العدو.

واعتبر ان لبنان الشقيق هو شريك أساسي بكافة الانتصارات التي تحققها المقاومة الفلسطينية لأنه داعم أساسي للشعب الفلسطيني، و لا سيما في معركة سيف القدس الأخيرة التي أرعبت كيان العدو.

وقدم الوفد بأسم الجبهة و أمينها العام أحمد جبريل درعاً تكريمياً لعائلة الأسير عربون وفاء و تقدير.

المصدر: مراسل الموقع