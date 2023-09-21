“عائلة الاسير سكاف”: عمليات المقاومة في فلسطين لن تتوقف حتى التحرير

زار وفد من “المناضلين القدامى” منزل عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف في بحنين -المنية شمال لبنان، حيث كانت في استقباله عائلة الأسير.

بالمناسبة، رحب جمال سكاف شقيق الأسير “بوفد المناضلين الذين رافقوا شقيقه يحيى في ساحات النضال قبيل إعتقاله”، مؤكدا “متابعة مسيرة يحيى النضالية جنباً إلى جنب مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ومع كل الأحرار والشرفاء الذين لم و لن يتخلوا عن القضية الفلسطينية حتى جلاء الإحتلال البغيض عن كامل أراضينا ومقدساتنا”.

وشدد سكاف على “التمسك بالمسيرة والنهج الذي رسمه أمامنا أسيرنا يحيى ورفاقه المقاومون والمناضلون الذين كان لهم الفضل بالتأسيس لمشروع المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني، حيث أصبح هذا المشروع المقاوم يشكل بدايةً لعصر نهاية وزوال الكيان الصهيوني من الوجود”.

واعتبر سكاف أن “العمليات البطولية التي ينفذها رجال المقاومة على كامل الأرض الفلسطينية لن تتوقف مهما بلغت ضغوطات العدو وداعميه على قوى وفصائل المقاومة والشعب الفلسطيني الذي سيبقى يناضل حتى تحرير فلسطين من البحر الى النهر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام