وفد من فصائل المقاومة الفلسطينية زار منزل الأسير سكاف

زار وفد من تحالف فصائل المقاومة الفلسطينية الجمعة منزل عائلة عميد الأسرى في السجون الإسرائلية يحيى سكاف في بحنين-المنية شمال لبنان، حيث كان بأستقبالهم عائلة الأسير.

وبالمناسبة، أكد أمين سر الفصائل في الشمال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام موعد أن “فصائل المقاومة الفلسطينية تعتبر أن يحيى سكاف أسيراً في سجون العدو وهي تتابع مع عائلة الأسير كافة المعطيات التي تتعلق بالقضية”.

أما عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية-القيادة العامة أبو عدنان عوده فقد لفت الى ان “الزيارة اليوم لهذه العائلة المناضلة هي واجب على كافة القوى والفصائل الفلسطينية أن تتمسك بموقف عائلة الأسير المناضل يحيى سكاف التي كانت في طليعة من وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته”، وتابع “نحن في قوى المقاومة نرفض تغييب قضية يحيى وسنبقى نلتف حول قضيته لأننا نعتبره موجودا في سجون العدو ونرفض المواقف التي تسعى لتغييب قضيته”.

من جهته، وجه مسؤول حركة حماس أحمد الأسدي “تحيات المقاومة الفلسطينية وكتائب الشهيد عز الدين القسام لعائلة الأسير المناضل يحيى سكاف”، وقال “أكدنا خلال هذه الزيارة لعائلة الأسير يحيى سكاف أن المقاومة الفلسطينية ستبقى وفيةً ليحيى سكاف حتى كشف مصيره إن كان أسيراً أو شهيدا”، وتابع “من هذا البيت المقاوم نؤكد اننا خلف كل الأسرى وندعم ما يقومون به من تحركات من أجل فضح الجرائم التي يرتكبها العدو بحقهم”.

بدوره، رحب “شقيق الأسير يحي” جمال سكاف بالوفد وثمن زيارته، وقال “هناك من يطعن في ظهر الأسير يحيى سكاف الذي يتعرض لأبشع أنواع الظلم منذ ٤٥ عاماً من قبل العدو الغاشم، وللأسف من قبل بعض من يعمدون الى التمسك بروايته”.

وأكد سكاف ان “يحيى معتقل لدى العدو لأننا نمتلك وثائق وشهادات تؤكد روايتنا وتفضح رواية العدو”، واضاف “نحن نعتبر أن صراعنا هو مع العدو الصهيوني ونحن لا نقبل بهذا التصرف من أي طرف يسعى لتقديم خدمة مجانية للعدو عن قصد أو غير قصد، فإن كان يحيى شهيداً كما يدعي العدو والبعض، فإننا نؤكد إنه لنا الفخر أكثر و أكثر وسنبقى نطالب بأن يعود الى وطنه وأرضه ولن نقبل أن يبقى يحيى رهن الإعتقال مهما طالت السنين”.

وفي الختام توجه المجتمعون بالتحية لروح الشهيد المناضل خضر عدنان الذي اغتاله العدو في سجونه المظلمة، ودعوا لأوسع حملة تضامن في الدول العربية لنصرة قضية الأسرى والمعتقلين.

المصدر: مراسل الموقع