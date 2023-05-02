وفد من حماس زار عائلة الاسير يحيى سكاف.. المقاومة الخيار الوحيد لمواجهة العدو الاسرائيلي

قام وفد من حركة “حماس” الثلاثاء بزيارة منزل عائلة الأسير في سجون العدو الصهيوني يحيى سكاف في المنية شمال لبنان، حيث جرى التأكيد على “ضرورة التمسك بالمقاومة كخيار وحيد لمواجهة العدو الاسرائيلي”.

ونقل الوفد تحية قيادة حركة حماس إلى عائلة الأسير المجاهد يحيى سكاف، وأكد ان “الزيارة لهذا المنزل هو للتأكيد أننا في خندق واحد وتجمعنا قضية وهدف مشترك هو تحرير فلسطين من بحرها الى نهرها وتحرير الأسرى والمقدسات”.

بدوره، رحّب “شقيق الأسير سكاف” جمال سكاف بوفد حركة حماس وشكر لهم الزيارة والاهتمام بقضية شقيقه الأسير، وأكد “الثقة في المقاومة بكل مكوناتها في سعيها نحو تحرير الأسرى من سجون الكيان الصهيوني وتحرير كل فلسطين من بحرها إلى نهرها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام