السلطات البرازيلية تدرس من جديد شراء لقاح “سبوتنيك V” الروسي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2021 - 08:34

السلطات البرازيلية تدرس من جديد شراء لقاح “سبوتنيك V” الروسي

منذ 40 mins 2 June، 2021
لقاح سبوتنيك
أخبار دولية - البرازيل

أعلنت وكالة الرقابة الصحية البرازيلية “أنفيزا” أنها ستدرس مجددا شراء لقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا في 4 حزيران/ يونيو الجاري.

وقالت الوكالة في بيان لها، يوم الثلاثاء، إن مجلسها سيعقد جلسة استثنائية، وسيحلل المدراء طلبات الترخيص للاستيراد وتسويق اللقاح الروسي ولقاح “كوفاكسين” الهندي.

وكانت الهيئة البرازيلية قد رفضت في أبريل الماضي طلبات سلطات الولايات البرازيلية لترخيص استيراد لقاح “سبوتنيك V” الروسي لعدم وجود “معلومات كافية” بشأن اللقاح.

ومع ذلك وافقت السلطات البرازيلية على إنتاج لقاح “سبوتنيك V” على أراضي البرازيل.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

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