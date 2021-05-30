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May 30 2021 - 15:54

إنتاج مليون جرعة من لقاح ايران بركت المضاد لكورونا

منذ 2 ساعة 30 May، 2021
إنتاج مليون جرعة من لقاح ايران بركت المضاد لكورونا
ايران - عربي وإقليمي

اعلن مدير ابحاث لقاح بركت انه تم لحد الآن انتاج مليون جرعة من لقاح “كوف ايران بركت” المضاد لفيروس كورونا، مشيرا الى انه سيتم انتاج 18 مليون جرعة حتى ايلول /سبتمبر المقبل.

وقال حسن جليلي: منذ اليوم الذي اجرينا فيه الدراسات السريرية، كان الإنتاج الوفير للقاحات على جدول الأعمال أيضًا ؛ وبذلك أصبح لدينا الآن خطان إنتاج في شركة شفافارمد، وسيتم تشغيل المرحلة الصناعية الثانية في المستقبل القريب.

واضاف منذ أسابيع قليلة بدأ تشغيل المرحلة الصناعية للقاحات، وقد أنتجنا بالفعل مليون جرعة من اللقاحات ، ونحن مستعدون لتسليمها الى وزارة الصحة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابع جليلي قائلا سنحاول إنتاج 3 ملايين جرعة من اللقاح في يونيو/حزيران، وزيادة سعة الانتاج في يوليو/تموز، والوصول إلى أكثر من 18 مليون جرعة في سبتمبر/ايلول المقبل، كما سيقوم الباحثون أيضًا بزيادة كفاءة اللقاح.

المصدر: وكالة فارس

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