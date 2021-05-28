أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 28-05-2021

البناء

• قال مصدر مالي إنه خلال أكثر من سنة من الدعم المفترض للسلع المستوردة لم تكن هناك أية عملية رقابة على مطابقة قيمة السلع المستوردة مع المبالغ المرصودة لاستيرادها ولا لدخولها إلى لبنان ولا لكيفية توزيعها، علماً أنها مموّلة من ودائع اللبنانيين الذين لم يستفيدوا بنسبة تعادل 25% من قيمة مبالغ الدعم التي تخطت الـ 6 مليارات دولار.

• كشفت مصادر روسية في فيينا عن بلوغ مرحلة 99% من إنجاز الاتفاق الذي ينظم سبل العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015 عبر تحديد الخطوات التي سيقوم بها كل من الأميركيين والإيرانيين وروزنامة التنفيذ لكل منهما، وما بقي هو البيان السياسي للعودة وثلاثة بنود تفصيليّة من أصل مئات أكثر تعقيداً تمّ حسمها.

النهار

• عُلم أنّ بعض الأحزاب العقائدية بدأت استعداداتها لإقامة مخيمات صيفية، وبعضها يأخذ المنحى العسكري في عدد من المناطق الجبلية.

• عُلم أنّ عدداً كبيراً من المعلمين في مختلف القطاعات أبرموا عقوداً في مدارس وثانويات وجامعات في دول خليجية.

• تنفي قيادات “قواتية” أن يكون حصل أي تناغم بين “القوات” و”التيار الوطني الحر” خلال الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، كما جرى التسويق له.

• لا يزال استحقاق مشيخة عقل الموحّدين الدروز غير محسوم مع قرب انتهاء فترة تولّي شيخ العقل الحالي، على أن تحسم الإتصالات الدرزية الدرزية في إطار ترتيب البيت الداخلي.

اللواء

• تدفقت أموال طائلة بالعملة الصعبة، في الأسابيع القليلة الماضية، فاجأت العاملين في بعض الأسواق التي شهدت كساداً في فترات الاقفال المتتالية!

• ضرب طوق من الكتمان حول دوائر التأليف، وطغت الجهود العملياتية على ما عداها تمهيداً للانتقال إلى خطوة عملية، الأسبوع المقبل.

• تهتم دول كبرى معنية بإيجاد مخارج لمأزق تأليف الحكومة، بالتفسيرات الدستورية لبعض المواد التي يتحصن وراءها مرجع كبير!

الجمهورية

• يشكو بعض أصحاب المطاعم من ندرة وجود عمال لبنانيين خصوصا في هذه الظروف الصعبة والأزمة الاقتصادية الحادة.

• لاحظ وزير أن بعض النصوص القانونية المتصلة بعمل إحدى الدوائر الرسمية الحساسة إنما يعود إلى مرحلة الانتداب الفرنسي.

• إشتكت مصادر وزارية رقابية من التأخير غير المبرر من قبل القضاء لجهة البت بقضايا الفساد الغذائي.

المصدر: صحف