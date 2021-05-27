احتفالات شعبية في المحافطات السورية بانتظار إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2021 - 22:58

احتفالات شعبية في المحافطات السورية بانتظار إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

منذ 58 mins 27 May، 2021
دمشق
سورية - عربي وإقليمي

احتشد عدد كبير من السوريين مساء اليوم الخميس في مختلف المدن والمحافظات السورية، تزامنًا مع اعلان نتائج ​الانتخابات الرئاسية​ السورية.

وشهدت مختلف المدن السورية لا سيما دمشق وحلب وحمص واللاذقية وغيرها، فعاليات شعبية حاشدة رفع خلالها السوريون من رجال ونساء وأطفال العلم السوري على وقع الاناشيد الوطنية، بانتظار اعلان نتائج ​الانتخابات الرئاسية​ من قِبل مجلس الشعب الليلة.

هذا وشهدت الساحات السورية خلال النهار تحضيرات ضخمة وخاصة ساحة الامويين في وسط دمشق قبل ساعات من اعلان نتائج ​الانتخابات الرئاسية​ السورية. ومن المرتقب أن تشهد تجمعات جماهيرية غير مسبوقة ويليها خلال الايام المقبلة احتفالات في قلعة دمشق وحمص و​قلعة حلب​ وكورنيش ​طرطوس​ و​اللاذقية​.

وسيتم الإعلان بعد قليل عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في سوريا، التي جرى الاقتراع فيها أمس الاربعاء وشهدت اقبالا غير مسيبق من الناخبين على وقع الاحتفالات الشعبية والوطنية والداعمة للرئيس بشار الاسد.

المصدر: يونيوز

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