خريس: عيد المقاومة والتحرير تحقق بفعل الإرادة الصلبة لمقاومتنا وجيشنا وشعبنا

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس على أن “عيد المقاومة والتحرير سيبقى يوما تاريخيا ومجيدا، تحقق بفعل الإرادة الصلبة لدى مقاومتنا وجيشنا وشعبنا”.

ودعا خريس الثلاثاء الى “ضرورة الانتصار على ذاتنا وعلى المحن التي يمر بها وطننا”، وشدد على “وجوب الترفع عن السياسات الضيقة وعدم ترك المواطن في مهب رفع الدعم والإفلاس”.

وقال خريس “واقع وطننا خطير جدا وأسوأ من واقع الاحتلال اقتصاديا وماليا، لأن المواطن بات رهينة الانتظار والأمل الذي فقد، وبتنا غير قادرين على تشكيل حكومة تعطي بارقة أمل في الأفق المسدود”، وتابع “بدلا من أن نكافىء وطننا وناسنا بالرخاء، نرى اليوم أنفسنا عاجزين عن تحقيق أبسط الحقوق للناس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام