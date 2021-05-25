الجيش الإيراني يطلق مناورة مشتركة للحرب الإلكترونية

أطلق الجيش الإيراني صباح الثلاثاء مناورة مشتركة للحرب الالكترونية تحت اسم ” درع السماء 2021″ بمشاركة الوحدات الاستراتيجية للحرب الالكترونية من الصنوف الأربعة للجيش، في منطقة اصفهان ومناطق البلاد الاخرى. وتعتبر مناورات “درع السماء 2021” الأكثر عملية كتمرين مشترك في مجال الحرب الإلكترونية للجيش في السنوات الأخيرة.
وتشارك في هذه المناورات وحدات الرد السريع ومنظومات الحرب الالكترونية للقوة البرية والجوية والدفاع الجوي والقوات البحرية، حيث تقوم بتنفيذ التكتيكات الهجومية والدفاعية في مجال الحرب الإلكترونية، باستخدام أحدث الامكانات .
المصدر: ارنا