الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 وفيات و355 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الاثنين انه تم تسجيل 4 وفيات و355 إصابة جديدة بوبا ء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 16، نابلس 25، جنين 15، الخليل 13، بيت لحم 4، قلقيلية 1، رام الله والبيرة 8، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 272”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “طولكرم 13، نابلس 107، جنين 9، الخليل 25، بيت لحم 2، رام الله والبيرة 20، سلفيت 1، ضواحي القدس 2، طوباس 2، قطاع غزة 480”.

وتابعت الوزارة “تم تسجيل 3 حالات وفاة في الضفة الغربية: طولكرم 2، نابلس 1 وحالة وفاة في قطاع غزة”.

المصدر: فلسطين اليوم