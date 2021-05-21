“تجمع العلماء”: هزيمة العدو بمثابة نقطة البداية لزوال الكيان الصهيوني

رأى “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان لها الجمعة أن “إعلان العدو الصهيوني عن وقف إطلاق النار من جانب واحد هو بمثابة إعلان عن هزيمة نكراء له ستظهر تداعياتها في المقبل من الأيام”، وتابع “سيكون هذا الإعلان بمثابة نقطة البداية لزوال الكيان الصهيوني الذي بات قريبا جدا بإذن الله تعالى”.

ودعا التجمع “السلطة الفلسطينية الى اتخاذ قرارات مصيرية لجهة الإعلان عن الخروج من اتفاقية أوسلو وإلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعودة إلى الكفاح المسلح كطريق وحيد لتحرير فلسطين والتي ثبت أنها أمر ممكن إن توافرت لذلك الإرادة والإخلاص”.

وطالب التجمع “شعوب العالم العربي للبقاء على أهبة الاستعداد لنصرة القضية الفلسطينية والضغط على حكوماتهم لدعم فلسطين في عملية إعادة إعمار غزة وإلغاء اتفاقيات التطبيع وقطع العلاقات والعودة إلى الثلاثية الماسية التي أطلقها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر: لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام