الشيخ القطان بارك الانتصار على العدو الاسرائيلي: يجب دعم المقاومة الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2021 - 18:22

الشيخ القطان بارك الانتصار على العدو الاسرائيلي: يجب دعم المقاومة الفلسطينية

منذ 40 mins 21 May، 2021
الشيخ القطان
لبنان

بارك رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان “انتصار المجاهدين في فلسطين عموما وفي غزة و بيت المقدس خصوصا على العدو الاسرائيلي”.

وقال الشيخ القطان الجمعة إنه “لمن دواعي العزة والفخر ما تحقق اليوم من نصر للمجاهدين في فلسطين”، وتابع ان “مما يدل على هذا النصر أن العدو الصهيوني بكل جبروته واستكباره أرغم على أن يوقف حربه على أهلنا في فلسطين المحتلة، وفي غزة العزة تحديدا”.

ولفت الشيخ القطان الى ان “ما تحقق في المسجد الأقصى لهو رسالة واضحة لكل الأحرار في العالم أن يكونوا واثقين من قدرة حركات المقاومة”، واضاف “عليكم أن تدعموا هذه الحركات في كل مكان بالمال والعتاد والرجال وبكل وسائل الدعم لأن هذا الدعم هو الذي سيحرر فلسطين كلها من النهر إلى البحر في الغد القريب”.

المصدر: مراسل الموقع

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