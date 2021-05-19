بسبب العدوان الصهيوني على غزة.. المانيا ترسل وزير خارجيتها الى الاراضي المحتلة

أعلنت المانيا أن وزير خارجيتها هايكو ماس يتوجه الخميس إلى كيان الاراضي الفلسطينية في زيارة وجيزة تهدف إلى ما اسمته “خفض التصعيد العسكري القائم حول قطاع غزة”، بينما هو في الواقع عداون اسرائيلي على القطاع المحاصر ترتكب فيه أبشع المجازر ضد المدنيين.

وذكرت الخارجية الألمانية في بيان لها الأربعاء أن “زيارة ماس القادمة ستشمل لقاءات مع وزيري الخارجية والدفاع الإسرائيليين، بيني غانتس وغابي أشكنازي والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بالإضافة إلى اجتماع سيعقده في رام الله مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه”.

وأكد البيان أن “المفاوضات السياسية التي سيجريها وزير الخارجية الألماني سيتركز على التصعيد العسكري الحالي في الشرق الأوسط والجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف”، مشيرا إلى أن “ماس سيعود إلى وطنه في اليوم نفسه”.

المصدر: روسيا اليوم