ريابكوف: لقاء لافروف-بلينكين سيسمح بالعمل على المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2021 - 10:32

ريابكوف: لقاء لافروف-بلينكين سيسمح بالعمل على المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة

منذ 11 mins 19 May، 2021
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
أخبار دولية - روسيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الأربعاء، أن لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكين سيسمح بالعمل على المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال ريابكوف للصحفيين “المفاوضات في فيينا الآن تتحرك من ناحية، ومن ناحية أخرى، ليس واضحًا متى وكيف سيكون من الممكن إكمال العمل على مسودة الوثائق النهائية … الآن هناك سلسلة كاملة من المعالم الهامة التي يجب تجاوزها دون تحيز، دون خسارة عملية التفاوض نفسها. اجتماع وزيرنا مع وزيرة الخارجية الأميركي سيسمح بلا شك بالنظر في هذه القضية بطريقة أساسية”.

المصدر: سبوتنيك

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