ريابكوف: لقاء لافروف-بلينكين سيسمح بالعمل على المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الأربعاء، أن لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكين سيسمح بالعمل على المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال ريابكوف للصحفيين “المفاوضات في فيينا الآن تتحرك من ناحية، ومن ناحية أخرى، ليس واضحًا متى وكيف سيكون من الممكن إكمال العمل على مسودة الوثائق النهائية … الآن هناك سلسلة كاملة من المعالم الهامة التي يجب تجاوزها دون تحيز، دون خسارة عملية التفاوض نفسها. اجتماع وزيرنا مع وزيرة الخارجية الأميركي سيسمح بلا شك بالنظر في هذه القضية بطريقة أساسية”.

المصدر: سبوتنيك