طبيبة أمراض جلدية تكشف مضار مزيلات التعرق في الصيف

كشفت أخصائية الأمراض الجلدية، ناتاليا ياكوفليفا، عن مضار الافراط في استخدام مزيلات التعرق عند اتفاع درجات الحرارة.

وقالت في تصريح لموقع “زفيزدا”: “إن الإفراط في استخدام مزيلات التعرق خلال اتفاع درجات الحرارة، يساهم في حدوث التهاب في الجلد، سبب ازدياد احتمالية انسداد قنوات الغدد العرقية”.

وأضافت: “هناك مزيلات تعرق تسد المسام، وبالتالي تسد القنوات الخارجة من الغدد، وتؤدي إلى تراكم السوائل التي يفرزها الجلد، ويحدث التهاب”.

وأوضحت ياكوفليفا أن المضافات العطرية في مزيل التعرق، تساهم في تغيير التفاعلات الكيميائية تحت تأثير ارتفاع درجة الحرارة، ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم الالتهابات الجلدية.

ونصحت الطبيبة، النساء في سن اليأس والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأوعية الدموية، والذين يعانون من زيادة في التعرق، باستشارة الطبيب.

المصدر: سبوتنيك