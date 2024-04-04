يشير الدكتور ألكسندر بوليكاربوف أخصائي علم النفس إلى أنه لتقليل مستوى القلق، يجب تعلم كيفية فهم كلمات وأفعال الآخرين بشكل مختلف، وممارسة اليوغا والرياضة.

ويقول في حديث لـ Gazeta.Ru: “لتقليل مستوى القلق، يجب أولا تقليل مستوى التوتر المزمن، لذلك على الشخص تغيير نظرته تجاه المواقف التي تسبب القلق. وغالبا ما يتطلب هذا مساعدة معالج نفسي”.

ووفقا له، القلق صفة ملازمة للكثيرين بسبب وتيرة الحياة الحديثة والإجهاد المزمن.

ويقول محذرا: “لا يمكن تجاهل حالة القلق الدائم، لأنه عندما يكون الجسم متوترا دون سبب، يصعب عليه الاسترخاء”.

ويضيف: “لذلك من الأفضل التعامل مع القلق في مراحله الأولية. لأنه بخلاف ذلك، قد تكون له عواقب أكثر خطورة وصعوبة في العلاج”.

ووفقا له، يجب تغيير النظرة إلى أي موقف مثل الإجهاد.

ويقول: “إذا كان من الصعب على الشخص تغيير نظرته إلى موقف ما والتوقف عن إدراكه على أنه إجهاد، فإن الأمر يستحق عرض المسألة على طبيب نفساني”.

ويؤكد الطبيب أنه يوجد طرق عديدة لتقليل القلق.

ويقول: ” ممارسة اليوغا، زيادة مقاومة التوتر، ممارسة الرياضة، استشارة طبيب نفساني، جميعها تساعد في التخفيف من

المصدر: روسيا اليوم